Kofax
  Fizetések
  Szoftvermérnök

  Összes Szoftvermérnök fizetés

  Waterloo Region

Kofax Szoftvermérnök Fizetések Waterloo Region helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Waterloo Region csomag a Kofax cégnél összesen CA$97.2K yearként. Tekintsd meg a Kofax teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kofax
Software Engineer
Waterloo, ON, Canada
Összesen évente
CA$97.2K
Szint
Senior
Alapbér
CA$92.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$5.1K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Kofax?

CA$226K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Kofax in Waterloo Region sits at a yearly total compensation of CA$106,254. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kofax for the Szoftvermérnök role in Waterloo Region is CA$96,286.

