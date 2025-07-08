Cégjegyzék
Koenig Solutions
Koenig Solutions Fizetések

A Koenig Solutions fizetése $5,823 éves teljes kompenzációtól egy Megoldástervező pozícióhoz az alsó végén $14,459-ig egy Terméktervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Koenig Solutions. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Terméktervező
$14.5K
Megoldástervező
$5.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Koenig Solutions cégnél: Terméktervező at the Common Range Average level évi $14,459 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Koenig Solutions cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $10,141.

Egyéb források

