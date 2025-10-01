Cégjegyzék
Koddi Szoftvermérnök Fizetések Greater Dallas Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Dallas Area csomag a Koddi cégnél összesen $78K yearként. Tekintsd meg a Koddi teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Koddi
Software Engineer
Fort Worth, TX
Összesen évente
$78K
Szint
L1
Alapbér
$75K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$3K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
0 Év
GYIK

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Szoftvermérnök na Koddi in Greater Dallas Area situa-se numa remuneração total anual de $106,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Koddi para a função de Szoftvermérnök in Greater Dallas Area é $75,000.

