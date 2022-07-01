Koddi Fizetések

A Koddi fizetése $78,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $174,125-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Koddi . Utoljára frissítve: 11/25/2025