Cégjegyzék
Kobold Completions
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Főbb betekintések
  • Osszon meg valami egyedit a Kobold Completions céggel kapcsolatban, ami hasznos lehet mások számára (pl. interjútippek, csapatválasztás, egyedi kultúra stb.).
    • Rólunk

    Kobold Completions is a private oilfield service company based in Calgary, Alberta. Our specialization is coil-conveyed technology for well completions with leading-edge innovation on the horizon.

    koboldinc.com
    Weboldal
    2008
    Alapítás éve
    45
    Alkalmazottak száma
    $1M-$10M
    Becsült bevétel
    Központ

    Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

    Iratkozz fel az ellenőrzött ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

    Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

    Kiemelt állások

      Nem találtunk kiemelt állásokat a Kobold Completions cégnél

    Kapcsolódó cégek

    • Google
    • Intuit
    • Tesla
    • Pinterest
    • Apple
    • Összes cég megtekintése ➜

    Egyéb források