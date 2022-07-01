KNZ Fizetések

Cégjegyzék
A KNZ fizetése $34,825 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $190,950-ig egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a KNZ. Utoljára frissítve: 11/25/2025

Vezetési tanácsadó
$191K
Szoftvermérnök
$34.8K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a KNZ cégnél: Vezetési tanácsadó at the Common Range Average level évi $190,950 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A KNZ cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $112,888.

