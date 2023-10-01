Knowunity Fizetések

Cégjegyzék
A Knowunity fizetése $49,000 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $75,998-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Knowunity. Utoljára frissítve: 11/23/2025

Szoftvermérnök
Median $76K
Terméktervező
$49K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Knowunity cégnél: Szoftvermérnök évi $75,998 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Knowunity cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $62,499.

