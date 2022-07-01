Known Fizetések

A Known fizetése $35,175 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $161,190-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Known . Utoljára frissítve: 10/22/2025