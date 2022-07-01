Cégjegyzék
Known Fizetések

A Known fizetése $35,175 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $161,190-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Known. Utoljára frissítve: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Adattudományi vezető
$161K
Adattudós
$153K
Szoftvermérnök
$35.2K

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Known cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $161,190 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Known cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $153,000.

