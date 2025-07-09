Cégjegyzék
Knight Frank
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Knight Frank Fizetések

A Knight Frank fizetése $33,322 éves teljes kompenzációtól egy Adatelemző pozícióhoz az alsó végén $125,648-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Knight Frank. Utoljára frissítve: 10/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Adatelemző
$33.3K
Adattudós
$53.2K
Szoftvermérnök
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Szoftvermérnöki vezető
$111K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Knight Frank cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $125,648 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Knight Frank cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $81,879.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Knight Frank cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Dropbox
  • Apple
  • Flipkart
  • PayPal
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források