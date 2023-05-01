Cégjegyzék
Knak
Knak Fizetések

A Knak fizetése $89,197 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $92,535-ig egy Marketing pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Knak. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
A legmagasabban fizető pozíció a Knak cégnél: Marketing at the Common Range Average level évi $92,535 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Knak cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $90,866.

Egyéb források

