Kiya.ai Fizetések

A Kiya.ai fizetése $5,844 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $9,888-ig egy Kockázati tőkés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Kiya.ai. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $5.8K
Kockázati tőkés
$9.9K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Kiya.ai cégnél: Kockázati tőkés at the Common Range Average level évi $9,888 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kiya.ai cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $7,866.

