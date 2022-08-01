Cégjegyzék
Kitu Systems
Kitu Systems Fizetések

A Kitu Systems medián fizetése $200,990 egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Kitu Systems. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnöki vezető
$201K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Kitu Systems cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $200,990 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kitu Systems cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $200,990.

Egyéb források

