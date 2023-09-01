Cégjegyzék
King
Itt dolgozik? Igényelje cégét

King Fizetések

A King fizetése $36,686 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $288,878-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a King. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Szoftvermérnök
Median $122K

Videojáték szoftvermérnök

Marketing
Median $129K
Üzleti elemző
$280K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Vállalati fejlesztés
$107K
Adattudós
$131K
Termékmenedzser
$216K
Projektmenedzser
$132K
Toborzó
$36.7K
Értékesítés
$289K
Szoftvermérnöki vezető
$99.3K
Technikai író
$76.8K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a King cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $288,878 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A King cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $129,249.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a King cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Intuit
  • Microsoft
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/king/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.