Cégjegyzék
King Street Capital Management
King Street Capital Management Fizetések

A King Street Capital Management medián fizetése $452,250 egy Szoftvermérnök pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a King Street Capital Management. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Szoftvermérnök
$452K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a King Street Capital Management cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $452,250 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A King Street Capital Management cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $452,250.

