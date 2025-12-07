Cégjegyzék
Kepler Hardvermérnök Fizetések

Az átlagos Hardvermérnök teljes kompenzáció in Canada a Kepler cégnél CA$119K és CA$163K yearként között mozog. Tekintsd meg a Kepler teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$92.9K - $112K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$86.8K$92.9K$112K$118K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Kepler?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Kepler cégnél in Canada évi CA$162,964 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kepler cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$119,413.

Egyéb források

