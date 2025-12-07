Cégjegyzék
Kepler Communications
Kepler Communications Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in Canada a Kepler Communications cégnél CA$124K és CA$176K yearként között mozog. Tekintsd meg a Kepler Communications teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$102K - $121K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$89.9K$102K$121K$128K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Kepler Communications?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Kepler Communications cégnél in Canada évi CA$175,601 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kepler Communications cégnél a Terméktervező szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$123,684.

Egyéb források

