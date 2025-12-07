Cégjegyzék
Kent
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Gépészmérnök

  • Összes Gépészmérnök fizetés

Kent Gépészmérnök Fizetések

Az átlagos Gépészmérnök teljes kompenzáció in United Kingdom a Kent cégnél £31.2K és £44.5K yearként között mozog. Tekintsd meg a Kent teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$48.1K - $56.3K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$42K$48.1K$56.3K$59.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Gépészmérnök beküldésres itt: Kent van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése


Közreműködés
Mik a karrierszintek a Kent?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Gépészmérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Kent cégnél in United Kingdom évi £44,534 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kent cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £31,212.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Kent cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • Netflix
  • Apple
  • SoFi
  • Uber
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/kent/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.