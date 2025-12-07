Cégjegyzék
Kent Hospital
Kent Hospital Orvos Fizetések

Az átlagos Orvos teljes kompenzáció in United Kingdom a Kent Hospital cégnél £90.8K és £127K yearként között mozog. Tekintsd meg a Kent Hospital teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$132K - $160K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$122K$132K$160K$171K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Kent Hospital?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Orvos pozícióra a Kent Hospital cégnél in United Kingdom évi £126,947 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kent Hospital cégnél a Orvos szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £90,833.

Egyéb források

