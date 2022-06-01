Cégkönyvtár
Kelly Services Fizetések

Kelly Services fizetési tartománya $29,371 teljes kompenzációban évente Informatikus alsó végén $102,485 Marketing felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Kelly Services. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $97K
Toborzó
Median $65K
Üzleti működési vezető
$77.6K

Adattudós
$47.8K
Emberi erőforrások
$32.1K
Informatikus
$29.4K
Marketing
$102K
Bizalom és biztonság
$87.4K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Kelly Services-nél a Marketing at the Common Range Average level, évi $102,485 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Kelly Services-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $71,305.

