Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in India a KeepWorks cégnél ₹1.44M és ₹2.1M yearként között mozog. Tekintsd meg a KeepWorks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$18.9K - $21.5K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$16.4K$18.9K$21.5K$24K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a KeepWorks?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a KeepWorks cégnél in India évi ₹2,104,409 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A KeepWorks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,444,552.

Egyéb források

