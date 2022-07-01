Cégjegyzék
Keap
Keap Fizetések

A Keap fizetése $86,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $185,925-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Keap. Utoljára frissítve: 9/15/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $86K
Terméktervező
$118K
Termékmenedzser
$177K

Szoftvermérnöki vezető
$186K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Keap cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $185,925 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Keap cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $147,355.

