KBTG Fizetések

KBTG fizetési tartománya $10,841 teljes kompenzációban évente UX kutató alsó végén $44,087 Marketing felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól KBTG. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $22.1K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Adattudós
Median $17.4K
Üzleti elemző
$24.9K

Marketing
$44.1K
Termékvezető
$30.1K
Kiberbiztonság elemző
$32.7K
UX kutató
$10.8K
GYIK

The highest paying role reported at KBTG is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,087. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at KBTG is $24,875.

