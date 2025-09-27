A Szoftvermérnök kompenzáció in Poland a Kaseya cégnél PLN 255K yearként a Software Engineer 2 szinthez és PLN 291K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 265K. Tekintsd meg a Kaseya teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
