Kaseya
Kaseya Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in Poland a Kaseya cégnél PLN 255K yearként a Software Engineer 2 szinthez és PLN 291K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Poland csomag összesen PLN 265K. Tekintsd meg a Kaseya teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Kaseya?

Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Kaseya cégnél in Poland évi PLN 327,642 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kaseya cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 274,918.

Egyéb források