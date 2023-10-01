Cégkönyvtár
Kaizengaming
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Kaizengaming Fizetések

Kaizengaming fizetési tartománya $16,841 teljes kompenzációban évente Termékdizájner alsó végén $66,984 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Kaizengaming. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $59.9K

Frontend szoftverfejlesztő mérnök

Termékdizájner
$16.8K
Kiberbiztonság elemző
$18.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Szoftverfejlesztési vezető
$67K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Kaizengaming-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $66,984 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Kaizengaming-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $39,343.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Kaizengaming-nél

Kapcsolódó cégek

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források