A medián Gépészmérnök kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag a Kairos Power cégnél összesen $150K yearként. Tekintsd meg a Kairos Power teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Összesen évente
$150K
Szint
Senior Engineer 1
Alapbér
$150K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a Kairos Power?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Kairos Power cégnél in San Francisco Bay Area évi $159,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Kairos Power cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $105,000.

