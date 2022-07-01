JW Player Fizetések

Cégkönyvtár
JW Player fizetési tartománya $78,712 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $321,600 Üzletfejlesztés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól JW Player. Utoljára frissítve: 8/16/2025

$160K

Üzletfejlesztés
$322K
Adattudós
$86K
Marketing
$84.6K

Termékdizájner
$128K
Termékvezető
$164K
Toborzó
$104K
Értékesítés
$271K
Szoftverfejlesztő
$78.7K
Szoftverfejlesztési vezető
$204K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a JW Player-nél a Üzletfejlesztés at the Common Range Average level, évi $321,600 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A JW Player-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $128,380.

