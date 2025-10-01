Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in New York City Area csomag a Justworks cégnél összesen $193K yearként. Tekintsd meg a Justworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Összesen évente
$193K
Szint
L5
Alapbér
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Justworks?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

5%

ÉV 1

15%

ÉV 2

40%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.25% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (3.33% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÉV 1

30%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Justworks cégnél in New York City Area évi $222,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Justworks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,000.

