Justworks
Justworks Termékmenedzser Fizetések New York City Area helyen

A medián Termékmenedzser kompenzációs in New York City Area csomag a Justworks cégnél összesen $200K yearként. Tekintsd meg a Justworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Medián fizetési csomag
Justworks
Product Manager
New York, NY
Összesen évente
$200K
Szint
Senior Products Manager
Alapbér
$185K
Stock (/yr)
$15K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Justworks?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

5%

ÉV 1

15%

ÉV 2

40%

ÉV 3

40%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)

  • 15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.25% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (3.33% havi)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÉV 1

30%

ÉV 2

30%

ÉV 3

30%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)

  • 30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



GYIK

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Termékmenedzser en Justworks in New York City Area está en una compensación total anual de $250,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Justworks para el puesto de Termékmenedzser in New York City Area es $160,000.

