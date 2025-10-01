A medián Termékmenedzser kompenzációs in New York City Area csomag a Justworks cégnél összesen $200K yearként. Tekintsd meg a Justworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
5%
ÉV 1
15%
ÉV 2
40%
ÉV 3
40%
ÉV 4
A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)
15% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (1.25% havi)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (3.33% havi)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (3.33% havi)
10%
ÉV 1
30%
ÉV 2
30%
ÉV 3
30%
ÉV 4
A Justworks cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
10% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (10.00% éves)
30% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.50% havi)
30% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.50% havi)
30% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.50% havi)
