Joveo Fizetések

A Joveo fizetése $21,471 éves teljes kompenzációtól egy Üzleti műveletek vezető pozícióhoz az alsó végén $90,450-ig egy Ügyfél-sikeresség pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Joveo. Utoljára frissítve: 9/6/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $29.1K
Termékmenedzser
Median $88.4K
Szoftvermérnöki vezető
Median $79.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Üzleti műveletek vezető
$21.5K
Ügyfél-sikeresség
$90.5K
Adattudós
$45.8K
The highest paying role reported at Joveo is Ügyfél-sikeresség at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,450. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Joveo is $62,633.

