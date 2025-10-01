A Szoftvermérnök kompenzáció in New York City Area a Johnson & Johnson cégnél $81.6K yearként a 23 szinthez és $116K yearként a 24 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $95K. Tekintsd meg a Johnson & Johnson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
