A Szoftvermérnök kompenzáció in Ireland a Johnson & Johnson cégnél összesen €73.4K yearként a 24 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Ireland csomag összesen €74.1K. Tekintsd meg a Johnson & Johnson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
23
€ --
€ --
€ --
€ --
24
€73.4K
€70.9K
€0
€2.5K
25
€ --
€ --
€ --
€ --
26
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
