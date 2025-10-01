A Gépészmérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Johnson & Johnson cégnél $117K yearként a 23 szinthez és $305K yearként a 30 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $175K. Tekintsd meg a Johnson & Johnson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
