Johnson & Johnson Adattudós Fizetések New York City Area helyen

A Adattudós kompenzáció in New York City Area a Johnson & Johnson cégnél $92.4K yearként a 23 szinthez és $232K yearként a 30 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $220K. Tekintsd meg a Johnson & Johnson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Johnson & Johnson?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Johnson & Johnson cégnél in New York City Area évi $270,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Johnson & Johnson cégnél a Adattudós szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $220,000.

