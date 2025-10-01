A Adattudós kompenzáció in New York City Area a Johnson & Johnson cégnél $92.4K yearként a 23 szinthez és $232K yearként a 30 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in New York City Area csomag összesen $220K. Tekintsd meg a Johnson & Johnson teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/1/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
23
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
