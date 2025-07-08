Cégjegyzék
Jockey
Jockey Fizetések

A Jockey fizetése $89,550 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletvezető pozícióhoz az alsó végén $100,500-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Jockey. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Marketing műveletvezető
$89.6K
Szoftvermérnök
$101K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Jockey cégnél: Szoftvermérnök at the Common Range Average level évi $100,500 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Jockey cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $95,025.

