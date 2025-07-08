Jockey Fizetések

A Jockey fizetése $89,550 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletvezető pozícióhoz az alsó végén $100,500-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Jockey . Utoljára frissítve: 11/26/2025