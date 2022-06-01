Cégjegyzék
Jockey International
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Jockey International Fizetések

A Jockey International fizetése $54,725 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $59,496-ig egy Adatelemző pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Jockey International. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Adatelemző
$59.5K
Szoftvermérnök
$54.7K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Jockey International cégnél: Adatelemző at the Common Range Average level évi $59,496 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Jockey International cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $57,111.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Jockey International cégnél

Kapcsolódó cégek

  • DoorDash
  • Coinbase
  • Dropbox
  • SoFi
  • Snap
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/jockey-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.