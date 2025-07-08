Cégjegyzék
Jocata Financial Advisory And Technology
Jocata Financial Advisory And Technology Fizetések

A Jocata Financial Advisory And Technology medián fizetése $7,646 egy Adatelemző pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Jocata Financial Advisory And Technology. Utoljára frissítve: 11/26/2025

Adatelemző
$7.6K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Jocata Financial Advisory And Technology cégnél: Adatelemző at the Common Range Average level évi $7,646 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Jocata Financial Advisory And Technology cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $7,646.

