Cégkönyvtár
Jarvis Consulting Group
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Jarvis Consulting Group Fizetések

Jarvis Consulting Group fizetési tartománya $30,025 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $133,863 Toborzó felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Jarvis Consulting Group. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Menedzsment tanácsadó
Median $47.9K
Toborzó
$134K
Szoftverfejlesztő
$30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Jarvis Consulting Group-nél a Toborzó at the Common Range Average level, évi $133,863 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Jarvis Consulting Group-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $47,859.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Jarvis Consulting Group-nél

Kapcsolódó cégek

  • Amazon
  • Uber
  • Google
  • Apple
  • Coinbase
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források