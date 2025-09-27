Cégjegyzék
jambit
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

jambit Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Germany csomag a jambit cégnél összesen €76.4K yearként. Tekintsd meg a jambit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
jambit
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Összesen évente
€76.4K
Szint
-
Alapbér
€76.4K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a jambit?

€160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at jambit in Germany sits at a yearly total compensation of €87,322. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at jambit for the Szoftvermérnök role in Germany is €76,361.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a jambit cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Facebook
  • Tesla
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források