Jaguar Land Rover
  • Gépészmérnök

  • Összes Gépészmérnök fizetés

Jaguar Land Rover Gépészmérnök Fizetések

A medián Gépészmérnök kompenzációs in United Kingdom csomag a Jaguar Land Rover cégnél összesen £46.5K yearként. Tekintsd meg a Jaguar Land Rover teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Jaguar Land Rover
Prototype Manufacturing Engineer
Coventry, EN, United Kingdom
Összesen évente
£46.5K
Szint
C Grade
Alapbér
£46.5K
Stock (/yr)
£0
Bónusz
£0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a Jaguar Land Rover?

£122K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Jaguar Land Rover cégnél in United Kingdom évi £62,764 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Jaguar Land Rover cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £46,489.

