Jacobs Fizetések

Jacobs fizetési tartománya $44,786 teljes kompenzációban évente Értékesítés alsó végén $183,915 Megoldásépítész felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Jacobs. Utoljára frissítve: 8/22/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-Stack szoftverfejlesztő mérnök

Építőmérnök
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Szerkezettervező mérnök

Közlekedésmérnök

Környezetmérnök

Gépészmérnök
L1 $69.4K
L3 $108K

Adattudós
Median $148K
Repülőgépmérnök
Median $160K
Kiberbiztonság elemző
Median $80K
Könyvelő
$133K
Üzleti elemző
$69.7K
Üzletfejlesztés
$85.2K
Vegyészmérnök
$84.6K
Villamosmérnök
$60.2K
Geológusmérnök
$70.6K
Hardvermérnök
$137K
Informatikus
$70.4K
Menedzsment tanácsadó
$124K
Épületgépészeti mérnök
$129K
Termékvezető
$98.5K
Programmenedzser
$146K
Értékesítés
$44.8K
Szoftverfejlesztési vezető
$176K
Megoldásépítész
$184K

Adatarchitekt

GYIK

