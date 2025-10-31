Cégjegyzék
Az átlagos Könyvelő teljes kompenzáció in United States a Jacksonville Transportation Authority cégnél $62.3K és $90.4K yearként között mozog. Tekintsd meg a Jacksonville Transportation Authority teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$70.7K - $82.1K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$62.3K$70.7K$82.1K$90.4K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Könyvelő beküldésres itt: Jacksonville Transportation Authority van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Könyvelő pozícióra a Jacksonville Transportation Authority cégnél in United States évi $90,440 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Jacksonville Transportation Authority cégnél a Könyvelő szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $62,320.

