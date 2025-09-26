Cégjegyzék
Jabil
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Hardvermérnök

  • Összes Hardvermérnök fizetés

Jabil Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in Taiwan csomag a Jabil cégnél összesen NT$1.94M yearként. Tekintsd meg a Jabil teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/26/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Összesen évente
NT$1.94M
Szint
4
Alapbér
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Bónusz
NT$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Jabil?

NT$5.09M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Hardvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Hardvermérnök katika Jabil in Taiwan kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa NT$2,256,190. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Jabil kwa jukumu la Hardvermérnök in Taiwan ni NT$1,896,510.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Jabil cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Honeywell
  • BNY Mellon
  • Fortive
  • Halliburton
  • Omnicom Group
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források