Itau Fizetések

A Itau fizetése $6,378 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $80,277-ig egy Adattudományi vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Itau. Utoljára frissítve: 11/22/2025

Szoftvermérnök
Median $36.7K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Adatmérnök

Adattudós
Median $33.9K
Szoftvermérnöki vezető
Median $56.5K

Termékmenedzser
Median $36.4K
Adatelemző
Median $16.6K
Megoldástervező
Median $50.5K
Üzleti elemző
$16.6K
Adattudományi vezető
$80.3K
Pénzügyi elemző
$54K
Emberi erőforrás
$17.7K
Marketing
$20.5K
Terméktervező
$6.4K
Programmenedzser
$33.7K
Projektmenedzser
$33.7K
Kiberbiztonsági elemző
$31.6K
Technikai programmenedzser
$38.2K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Itau cégnél: Adattudományi vezető at the Common Range Average level évi $80,277 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Itau cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $33,820.

