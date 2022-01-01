ISG Fizetések

A ISG fizetése $30,055 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $97,147-ig egy Vezetési tanácsadó pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ISG . Utoljára frissítve: 11/21/2025