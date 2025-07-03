Cégjegyzék
Iron Systems
Iron Systems Fizetések

A Iron Systems fizetése $12,240 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $111,440-ig egy Technikai programmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Iron Systems. Utoljára frissítve: 11/21/2025

Szoftvermérnök
$12.2K
Technikai programmenedzser
$111K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Iron Systems cégnél: Technikai programmenedzser at the Common Range Average level évi $111,440 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Iron Systems cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $61,840.

