Az átlagos Termékmenedzser teljes kompenzáció in India a Iris Business Services cégnél ₹1.23M és ₹1.75M yearként között mozog. Tekintsd meg a Iris Business Services teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/6/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$15.9K - $18.9K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Iris Business Services?

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Iris Business Services cégnél in India évi ₹1,750,291 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Iris Business Services cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,232,814.

