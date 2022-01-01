iRhythm Fizetések

Cégkönyvtár
iRhythm fizetési tartománya $124,375 teljes kompenzációban évente Marketing operációk alsó végén $357,700 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól iRhythm. Utoljára frissítve: 8/19/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $211K
Üzleti elemző
$154K
Hardvermérnök
$179K

Marketing operációk
$124K
Termékvezető
$266K
Értékesítés
$199K
Szoftverfejlesztési vezető
$358K
UX kutató
$153K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvénytípus
RSU

A iRhythm-nél a RSUs 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (25.00% évente)

GYIK

