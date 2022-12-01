Cégkönyvtár
Investec
Investec Fizetések

Investec fizetési tartománya $21,164 teljes kompenzációban évente Befektetési bankár alsó végén $158,746 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed.

$160K

Adatelemző
$72.4K
Adattudós
$92.4K
Befektetési bankár
$21.2K

Marketing
$125K
Termékdizájner
$65.2K
Projektmenedzser
$42.2K
Szoftverfejlesztő
$81K
Szoftverfejlesztési vezető
$159K
Megoldásépítész
$53.8K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Investec-nél a Szoftverfejlesztési vezető at the Common Range Average level, évi $158,746 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Investec-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $72,417.

