A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in India a Intuit cégnél ₹3.06M yearként a Software Engineer 1 szinthez és ₹9.88M yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹5.05M. Tekintsd meg a Intuit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Intuit cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)