  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Full-Stack szoftvermérnök

  • Greater Toronto Area

Intuit Full-Stack szoftvermérnök Fizetések Greater Toronto Area helyen

A Full-Stack szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Intuit cégnél CA$113K yearként a Software Engineer 1 szinthez és CA$280K yearként a Staff Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$162K. Tekintsd meg a Intuit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/12/2025

Átlagos Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény ()
Bónusz
Software Engineer 1
(Belépő szint)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Megtekintés 4 További szintek
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Intuit cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Full-Stack szoftvermérnök pozícióra a Intuit cégnél in Greater Toronto Area évi CA$280,287 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Intuit cégnél a Full-Stack szoftvermérnök szerepkörre in Greater Toronto Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$168,785.

